В Ставропольском крае объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен на территории Ставропольского края, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 25.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
ставропольский край
владимир владимиров
ставропольский край
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
