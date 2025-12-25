https://ria.ru/20251225/rezhim-2064688208.html
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности - РИА Новости, 25.12.2025
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
На всей территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности