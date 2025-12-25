Рейтинг@Mail.ru
Хозяин свиней на самовыгуле из Ревды обжаловал их изъятие - РИА Новости, 25.12.2025
13:50 25.12.2025
Хозяин свиней на самовыгуле из Ревды обжаловал их изъятие
Хозяин свиней на самовыгуле из Ревды обжаловал их изъятие
происшествия
ревда
валерий горелых
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
ревда
происшествия, ревда, валерий горелых, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Хозяин свиней на самовыгуле из Ревды обжаловал их изъятие

Свиньи на улице Ревды в Свердловской области. Кадр видео из соцсетей
Свиньи на улице Ревды в Свердловской области. Кадр видео из соцсетей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Хозяин хрюш на самовыгуле из свердловской Ревды, на которых долгое время сетовали горожане, обжаловал изъятие животных, пока жалоба осталась без движения, хозяину дано время на устранения недостатков в ней, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Жалоба была оставлена без движения. Ему (хозяину свиней – ред.) предоставлен срок для устранения недостатков до 30 декабря", – рассказали в пресс-службе.
Там пояснили, что решение суда об изъятии свиней в силу еще не вступило.
Еще летом в соцсетях большой резонанс вызвали фото и видео, на которых десятки свиней гуляют по центру Ревды, переходят проезжую часть, спят в детских песочницах, переворачивают мусорные контейнеры. В интернете тогда шутили, что в целом "хрюши ведут себя по-свински".
В конце ноября в пресс-службе сообщили, что свиньям из Ревды нашли нового, но временного хозяина. Ревдинский городской суд принял решение по делу о ферме в черте города, владелец которой на протяжении нескольких лет игнорировал требования суда. Теперь свиное поголовье будет принудительно изъято и переведено в специализированное хозяйство в селе Кленовское.
Как отметили в суде, животные будут находиться там до момента, пока не объявится их законный владелец или не будет установлен иной порядок в соответствии с гражданским законодательством. Это решение позволяет разрешить затянувшийся конфликт и устранить угрозу для экологии и здоровья горожан.
Еще в 2024 году суд установил, что свиньи и крупный рогатый скот содержатся в условиях, опасных для людей и окружающей среды: свободный выгул, отсутствие загонов и помещений - свиньи свободно выходили за пределы хозяйства через деревянное ограждение. Также на территории фермера находились останки животных.
Особую тревогу, уточняли в пресс-службе судов региона, вызывала близость к реке Ревда – всего 100 метров, в нее стекали биологические отходы, туда же приходили на водопой свиньи.
В июле уральское управление Россельхознадзора сообщало, что начали административное дело в отношении владельца свиней. Ему выдано предписание об устранении нарушений. Согласно данным Ревдинского городского суда, в хозяйстве мужчины насчитывалось примерно 35-40 голов свиней, голова крупного рогатого скота, овец 10-15 голов.
По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, ситуация с безнадзорным выгулом свиней находилась на контроле правоохранителей, а заявления от местных жителей по данной проблеме поступали в том числе и такие: на улице один из автолихачей сбил кабана, но когда сотрудники полиции прибыли на указанный адрес, выяснилось, что свинья, наевшись, спала, она цела, невредима и спешно ретировалась.
ПроисшествияРевдаВалерий ГорелыхФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
