Хозяин свиней на самовыгуле из Ревды обжаловал их изъятие

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Хозяин хрюш на самовыгуле из свердловской Ревды, на которых долгое время сетовали горожане, обжаловал изъятие животных, пока жалоба осталась без движения, хозяину дано время на устранения недостатков в ней, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

"Жалоба была оставлена без движения. Ему (хозяину свиней – ред.) предоставлен срок для устранения недостатков до 30 декабря", – рассказали в пресс-службе.

Там пояснили, что решение суда об изъятии свиней в силу еще не вступило.

Еще летом в соцсетях большой резонанс вызвали фото и видео, на которых десятки свиней гуляют по центру Ревды , переходят проезжую часть, спят в детских песочницах, переворачивают мусорные контейнеры. В интернете тогда шутили, что в целом "хрюши ведут себя по-свински".

В конце ноября в пресс-службе сообщили, что свиньям из Ревды нашли нового, но временного хозяина. Ревдинский городской суд принял решение по делу о ферме в черте города, владелец которой на протяжении нескольких лет игнорировал требования суда. Теперь свиное поголовье будет принудительно изъято и переведено в специализированное хозяйство в селе Кленовское.

Как отметили в суде, животные будут находиться там до момента, пока не объявится их законный владелец или не будет установлен иной порядок в соответствии с гражданским законодательством. Это решение позволяет разрешить затянувшийся конфликт и устранить угрозу для экологии и здоровья горожан.

Еще в 2024 году суд установил, что свиньи и крупный рогатый скот содержатся в условиях, опасных для людей и окружающей среды: свободный выгул, отсутствие загонов и помещений - свиньи свободно выходили за пределы хозяйства через деревянное ограждение. Также на территории фермера находились останки животных.

Особую тревогу, уточняли в пресс-службе судов региона, вызывала близость к реке Ревда – всего 100 метров, в нее стекали биологические отходы, туда же приходили на водопой свиньи.

В июле уральское управление Россельхознадзора сообщало, что начали административное дело в отношении владельца свиней. Ему выдано предписание об устранении нарушений. Согласно данным Ревдинского городского суда, в хозяйстве мужчины насчитывалось примерно 35-40 голов свиней, голова крупного рогатого скота, овец 10-15 голов.