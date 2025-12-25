Муфтий Аббясов рассказал о священной для мусульман ночи Рагаиб

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Почитаемая в исламе как время особой милости Аллаха ночь Рагаиб, во время которой состоялась свадьба родителей пророка Мухаммеда, наступает с четверга на пятницу, рассказал РИА Новости заместитель главы Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
Ночь Рагаиб отмечается мусульманами в ночь с четверга на пятницу первой недели месяца Раджаб. В 2025 году это ночь с 25 на 26 декабря.
"Ночь Рагаиб — одна из особо почитаемых ночей в исламской духовной традиции. Эту ночь... мусульмане воспринимают как время особой милости Всевышнего и принятия молитв. Само название этой ночи происходит от слова "рагаиб", что означает стремление, желание, устремленность к благу. Считается, что именно в ночь Рагаиб состоялось бракосочетание родителей пророка Мухаммеда... В этом контексте это время суток наполняется особым символическим смыслом, связанным с чистотой намерений и благочестием семьи. Это придает ночи Рагаиб дополнительную духовную глубину и подчеркивает ее значение как начала благословенного пути", - сказал агентству муфтий Аббясов.
По его словам, наступивший по мусульманскому календарю месяц Раджаб называют месяцем посева: именно в этот период закладываются намерения и духовные усилия.
"Наша религия призывает верующих к осмыслению жизни, очищению сердца от обид, злобы, укреплению веры, искреннему поклонению. В эти моменты важно уделить внимание молитве, чтению Священного Корана, благим делам и помощи тем, кто в ней нуждается. Молитвенно желаю, чтобы эта благословенная ночь стала для каждого из нас временем духовного пробуждения, укрепления веры, добрых намерений и дел во имя Всевышнего и на благо людей", - отметил муфтий.
