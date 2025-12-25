https://ria.ru/20251225/religiya-2064689893.html
Патриарх Кирилл поздравил католикоса Грузии с годовщиной интронизации
Патриарх Кирилл поздравил католикоса Грузии с годовщиной интронизации - РИА Новости, 25.12.2025
Патриарх Кирилл поздравил католикоса Грузии с годовщиной интронизации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с 48-й годовщиной интронизации католикоса-патриарха всея Грузии Илию II, отметив его вклад в сохранение и... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:58:00+03:00
2025-12-25T17:58:00+03:00
2025-12-25T17:58:00+03:00
религия
грузия
илия ii (католикос-патриарх всея грузии)
русская православная церковь
грузинская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148471/46/1484714634_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_0aad800d0d48ff39242835c0850679e7.jpg
https://ria.ru/20251023/orden-2050201718.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148471/46/1484714634_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5dc5752a2df9bee73abc1efb9b6b4ec0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, илия ii (католикос-патриарх всея грузии), русская православная церковь, грузинская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), в мире
Религия, Грузия, Илия II (Католикос-Патриарх всея Грузии), Русская православная церковь, Грузинская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), В мире
Патриарх Кирилл поздравил католикоса Грузии с годовщиной интронизации
Патриарх Кирилл поздравил католикоса Грузии Илию II с годовщиной интронизации