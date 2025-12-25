Рейтинг@Mail.ru
17:58 25.12.2025
Патриарх Кирилл поздравил католикоса Грузии с годовщиной интронизации

Патриарх Кирилл поздравил католикоса Грузии Илию II с годовщиной интронизации

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКатоликос-патриарх всея Грузии Илия II
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с 48-й годовщиной интронизации католикоса-патриарха всея Грузии Илию II, отметив его вклад в сохранение и укрепление братских отношений между народами двух стран, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ.
"Сердечно поздравляю вас с годовщиной восшествия на патриарший престол святейшей Грузинской православной церкви… Вы стяжали любовь и уважение не только в Грузии: вас знают и почитают во всем православном мире как ревностного архипастыря и усердного молитвенника. Русская православная церковь высоко ценит ваш значимый вклад в сохранение и укрепление братских и добрососедских отношений между нашими народами", - написал патриарх Кирилл.
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II (Ираклий Гудушаури-Шиолашвили, 1933 года рождения) был избран на престол 23 декабря 1977 года. Его интронизация состоялась 25 декабря того же года.
Патриарх наградил швейцарского мецената орденом княгини Ольги за помощь РПЦ
23 октября, 19:57
Патриарх наградил швейцарского мецената орденом княгини Ольги за помощь РПЦ
