Экс-редактор URA.RU заявил, что у него есть заботы поважнее работы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Бывший редактор URA.RU Денис Аллаяров, которого судят за покупку криминальных сводок у своего дяди-полицейского, заявил журналистам, что у него сейчас есть заботы поважнее, чем продление трудового договора.

В четверг в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга проходит очередное заседание по делу Аллаярова, была допрошена предпоследняя свидетельница обвинения - супруга экс-полицейского.

"Есть заботы поважнее сейчас", – ответил после заседания Аллаяров журналистке, поинтересовавшейся его отношением к тому, что с ним не продлили трудовой договор.

Издание URA.RU не станет оплачивать адвоката своему редактору Денису Аллаярову, ранее рассказывал РИА Новости новый директор ООО "Сибирско-уральская медиакомпания" ("СУМК", учредитель URA.RU) Андрей Ткаченко. Он уточнял, что "они ищут способы помочь Денису", но якобы есть ряд ограничений, в том числе в том, что у него 27 ноября закончился срочный контракт. Подписать новый они, заявлялось, не могут, так как Денис в СИЗО, а обязанности редактора он "не выполняет".

"Защита Дениса Аллаярова продолжается. Мы никогда не говорили о том, что кто-то не оплачивает нам наши услуги. Мы будем защищать его до приговора, обжалований и всего остального. Поэтому никто не отказывается от защиты", – пояснила прессе одна из адвокатов редактора Анастасия Харисанова.

По данным следствия, с мая 2024 года по март 2025 года за незаконное получение сводок редактор URA.RU Денис Аллаяров передавал бывшему начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрею Карпову, который является его родным дядей, взятки на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался.

На предыдущих заседаниях по делу Аллаярова главный редактор URA.RU Диана Козлова уточняла суду, что издание "никогда не покупало и не будет покупать информацию", а Карпов говорил, что передавал Аллаярову сводки и так "помогал племяннику в продвижении по карьерной лестнице".

Не признающий вину Аллаяров находится в СИЗО. Пошедший на сделку со следствием и заключивший досудебное соглашение Карпов 25 ноября Верх-Исетским районным судом столицы Урала был приговорен к четырем годам условно. Кроме того, ему запретили занимать аналогичные должности на три года, а сумма взятки в размере 120 тысяч рублей была конфискована в доход государства.