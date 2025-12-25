Рейтинг@Mail.ru
Ракета "Союз-2.1а" стартовала со спутником с космодрома Плесецк - РИА Новости, 25.12.2025
17:30 25.12.2025 (обновлено: 17:41 25.12.2025)
Ракета "Союз-2.1а" стартовала со спутником с космодрома Плесецк
Ракета "Союз-2.1а" стартовала со спутником с космодрома Плесецк - РИА Новости, 25.12.2025
Ракета "Союз-2.1а" стартовала со спутником с космодрома Плесецк
Космические войска провели успешный пуск ракеты "Союз-2.1а" со спутником с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.12.2025
архангельская область
плесецк (космодром)
министерство обороны рф (минобороны рф)
архангельская область
архангельская область, плесецк (космодром), министерство обороны рф (минобороны рф)
Архангельская область, Плесецк (космодром), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Ракета "Союз-2.1а" стартовала со спутником с космодрома Плесецк

Минобороны: ракета "Союз-2.1а" стартовала со спутником с космодрома Плесецк

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Космические войска провели успешный пуск ракеты "Союз-2.1а" со спутником с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В четверг, 25 декабря, в 17 часов 11 минут (мск) с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом на борту", - говорится в сообщении.
Ракета космического назначения (РКН) Союз-2.1б - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Ракета "Союз" запустит 52 спутника с космодрома Восточный
Архангельская областьПлесецк (космодром)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
