https://ria.ru/20251225/raketa-2064681113.html
Ракета "Союз-2.1а" стартовала со спутником с космодрома Плесецк
Ракета "Союз-2.1а" стартовала со спутником с космодрома Плесецк - РИА Новости, 25.12.2025
Ракета "Союз-2.1а" стартовала со спутником с космодрома Плесецк
Космические войска провели успешный пуск ракеты "Союз-2.1а" со спутником с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:30:00+03:00
2025-12-25T17:30:00+03:00
2025-12-25T17:41:00+03:00
архангельская область
плесецк (космодром)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057997689_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_37a8a60f5711ac63c79dc2381624a698.jpg
https://ria.ru/20251225/sojuz-21b-2064507147.html
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057997689_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_42aac217ee5fc760243ddedac53b00f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, плесецк (космодром), министерство обороны рф (минобороны рф)
Архангельская область, Плесецк (космодром), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Ракета "Союз-2.1а" стартовала со спутником с космодрома Плесецк
Минобороны: ракета "Союз-2.1а" стартовала со спутником с космодрома Плесецк