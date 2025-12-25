США видят, что утрата Северска ослабила Киев, считает экс-депутат Рады

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Ослабевание переговорной позиции Киева на фоне потери ВСУ Северска не прошло незамеченным для руководства США, выразил мнение в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Рады Владимир Олейник.