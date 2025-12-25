США видят, что утрата Северска ослабила Киев, считает экс-депутат Рады

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Ослабевание переговорной позиции Киева на фоне потери ВСУ Северска не прошло незамеченным для руководства США, выразил мнение в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Рады Владимир Олейник.
"Безусловно (администрация президента США Дональда Трампа наблюдает за этими изменениями - ред.). Трамп говорил о том, что вопрос о территориях и выводе ВСУ (с оставшейся под контролем ВСУ территории Донбасса - ред.) ставится, потому что это будет неизбежно. Он отмечал, что Киев со временем ухудшит свои переговорные позиции, потому что уже не надо будет обсуждать вывод войск, а это решится военным путем", - сказал Олейник.
При этом собеседник агентства считает, что Вашингтон отслеживает динамику в зоне СВО самостоятельно, не полагаясь на украинских военных, как это делал бывший президент США Джо Байден.
"И у американцев есть более точный, чем у Украины, инструментарий отслеживания – спутники и так далее. Это не проблема. Не бывает ничего тайного, что не стало бы явным", - отметил он.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 11 декабря доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Северска. Спустя почти две недели утрату города признал Генштаб ВСУ, заявив, что украинские формирования "отошли" из населенного пункта.
