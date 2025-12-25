Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025

США видят, что утрата Северска ослабила Киев, считает экс-депутат Рады
13:56 25.12.2025
США видят, что утрата Северска ослабила Киев, считает экс-депутат Рады
США видят, что утрата Северска ослабила Киев, считает экс-депутат Рады
в мире, киев, северск, сша, владимир олейник, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Северск, США, Владимир Олейник, Дональд Трамп, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
США видят, что утрата Северска ослабила Киев, считает экс-депутат Рады

Экс-депутат Рады Олейник: США видят, что утрата Северска ослабила позиции Киева

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Ослабевание переговорной позиции Киева на фоне потери ВСУ Северска не прошло незамеченным для руководства США, выразил мнение в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Рады Владимир Олейник.
Ранее газета New York Times сообщала, что потеря Северска осложнит позицию Киева на мирных переговорах.
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Украина в 2026 году получит от США рекордно низкий объем военной помощи
Вчера, 03:46
"Безусловно (администрация президента США Дональда Трампа наблюдает за этими изменениями - ред.). Трамп говорил о том, что вопрос о территориях и выводе ВСУ (с оставшейся под контролем ВСУ территории Донбасса - ред.) ставится, потому что это будет неизбежно. Он отмечал, что Киев со временем ухудшит свои переговорные позиции, потому что уже не надо будет обсуждать вывод войск, а это решится военным путем", - сказал Олейник.
При этом собеседник агентства считает, что Вашингтон отслеживает динамику в зоне СВО самостоятельно, не полагаясь на украинских военных, как это делал бывший президент США Джо Байден.
"И у американцев есть более точный, чем у Украины, инструментарий отслеживания – спутники и так далее. Это не проблема. Не бывает ничего тайного, что не стало бы явным", - отметил он.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 11 декабря доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Северска. Спустя почти две недели утрату города признал Генштаб ВСУ, заявив, что украинские формирования "отошли" из населенного пункта.
Освобождённый Северск - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В США узнали, что произошло с Украиной после потери Северска
24 декабря, 21:11
 
В миреКиевСеверскСШАВладимир ОлейникДональд ТрампДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
