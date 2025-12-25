Рейтинг@Mail.ru
15:46 25.12.2025
Около 5,3 миллиона россиян находятся в теневой занятости, заявила Голикова
Около 5,3 миллиона россиян находятся в теневой занятости, заявила Голикова
Примерно 5,3 миллиона человек в России трудятся "из тени", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 25.12.2025
Около 5,3 миллиона россиян находятся в теневой занятости, заявила Голикова

Голикова: 5,3 млн человек в России находятся в теневой занятости

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Примерно 5,3 миллиона человек в России трудятся "из тени", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин в четверг собрал Государственный совет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.
"По нашим оценкам, исключая самозанятых, мы сегодня недосчитываемся 5,3 миллиона человек, которые заняты в тени", - сказала Голикова на заседании Госсовета.
Она уточнила, что правительство утвердило план по "обелению" экономики - выводу работающих граждан из теневого сектора занятости. По этому плану в законодательство внесли дополнительные критерии трудовых отношений на основе сложившейся судебной практики, усилили ответственность работодателей, а также установили показатели для регионов по выводу занятых "из тени".
