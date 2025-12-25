https://ria.ru/20251225/rabota-2064645234.html
Около 5,3 миллиона россиян находятся в теневой занятости, заявила Голикова
Около 5,3 миллиона россиян находятся в теневой занятости, заявила Голикова - РИА Новости, 25.12.2025
Около 5,3 миллиона россиян находятся в теневой занятости, заявила Голикова
Примерно 5,3 миллиона человек в России трудятся "из тени", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T15:46:00+03:00
2025-12-25T15:46:00+03:00
2025-12-25T15:46:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97393/48/973934890_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_cd04f77035df25b0368fbf48681954e7.jpg
https://ria.ru/20251225/golikova-2064634048.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97393/48/973934890_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_d178c5fcfcebafdf208da5e89661eb2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова, владимир путин
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Около 5,3 миллиона россиян находятся в теневой занятости, заявила Голикова
Голикова: 5,3 млн человек в России находятся в теневой занятости