Российская ПВО за пять часов сбила 48 украинских беспилотников
Российская ПВО за пять часов сбила 48 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.12.2025
Российская ПВО за пять часов сбила 48 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за пять часов сбили 48 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, большую часть из них - над Брянской областью,... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T20:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
белгородская область
Российская ПВО за пять часов сбила 48 украинских беспилотников
Российская ПВО за пять часов сбила 48 украинских БПЛА над 4 регионами