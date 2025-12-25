https://ria.ru/20251225/pvo-2064725002.html
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Средства ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.12.2025
специальная военная операция на украине
москва
происшествия
сергей собянин
