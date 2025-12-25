https://ria.ru/20251225/pvo-2064636805.html
Силы ПВО сбили 44 украинских беспилотника
Силы ПВО сбили 44 украинских беспилотника - РИА Новости, 25.12.2025
Силы ПВО сбили 44 украинских беспилотника
Дежурные силы российской ПВО сбили 44 украинских беспилотника над тремя российскими регионами, большинство - над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T15:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
ростовская область
2025
Силы ПВО сбили 44 украинских беспилотника
ПВО за шесть часов сбила 44 украинских БПЛА