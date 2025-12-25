Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили 44 украинских беспилотника - РИА Новости, 25.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 25.12.2025
Силы ПВО сбили 44 украинских беспилотника
Силы ПВО сбили 44 украинских беспилотника
Дежурные силы российской ПВО сбили 44 украинских беспилотника над тремя российскими регионами, большинство - над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.12.2025
Силы ПВО сбили 44 украинских беспилотника

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Пункт воздушного наблюдения
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Дежурные силы российской ПВО сбили 44 украинских беспилотника над тремя российскими регионами, большинство - над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"25 декабря т.г. в период с 09:00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 37 БПЛА - над территорией Брянской области, пять БПЛА – над территорией Ростовской области, два – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
