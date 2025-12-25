https://ria.ru/20251225/putiny-2064654573.html
Путин отметил важность работы властей над снижением серых зон в экономике
россия
владимир путин
экономика
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на важность совместной работы властей над снижением серых зон в экономике РФ.
"Но если мы все вместе не только будем говорить о повышении фискальной нагрузки, если мы все вместе обеспечим снижение серых зон в экономике, сокращение этого сегмента. Если мы обеспечим целенаправленную поддержку критически важных отраслей и предприятий, если мы выполним все социальные обязательства перед людьми и решим вопрос обеспечения безопасности обороноспособности страны, благодаря в том числе повышению фискальной нагрузки, и сохраним сбалансированность бюджета и экономики, то это не может положительно не отразиться. Положительно безотложно отразится на ситуации в стране в целом и на материальном положении наших граждан. Это очевидная вещь", - сказал глава государства на заседании Государственного совета.