"Ведут переговоры". СМИ узнали о панике в ЕС из-за слов Макрона о Путине

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным вызвало опасения у европейских политических элит, пишет Al Khaleej.
"Макрон объясняет свою инициативу, которую он выдвинул после недавнего европейского саммита в Брюсселе, тем, что многие уже ведут переговоры с Путиным. <…> Однако, несмотря на заверения Франции, у европейских партнеров осталось много сомнений и вопросов. Они расценили сказанное как проявление французской исключительности и как шаг Макрона, который идет вразрез с общепринятыми тенденциями, особенно учитывая, что он не обсуждал этот вопрос с европейскими партнерами", — говорится в публикации.
Дуров пошутил про ориентацию Макрона
24 декабря, 11:15
По данным издания, европейские "наблюдатели и аналитики были поражены неожиданной сменой позиции Макрона".
На прошлой неделе французский президент заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.
В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
СМИ узнали реакцию Мерца на заявление Макрона о Путине
23 декабря, 12:50
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>