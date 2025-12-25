Рейтинг@Mail.ru
"Ведут переговоры". СМИ узнали о панике в ЕС из-за слов Макрона о Путине - РИА Новости, 25.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:56 25.12.2025
"Ведут переговоры". СМИ узнали о панике в ЕС из-за слов Макрона о Путине
"Ведут переговоры". СМИ узнали о панике в ЕС из-за слов Макрона о Путине - РИА Новости, 25.12.2025
"Ведут переговоры". СМИ узнали о панике в ЕС из-за слов Макрона о Путине
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным вызвало опасения у европейских политических элит, пишет Al... РИА Новости, 25.12.2025
"Ведут переговоры". СМИ узнали о панике в ЕС из-за слов Макрона о Путине

Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным вызвало опасения у европейских политических элит, пишет Al Khaleej.
"Макрон объясняет свою инициативу, которую он выдвинул после недавнего европейского саммита в Брюсселе, тем, что многие уже ведут переговоры с Путиным. <…> Однако, несмотря на заверения Франции, у европейских партнеров осталось много сомнений и вопросов. Они расценили сказанное как проявление французской исключительности и как шаг Макрона, который идет вразрез с общепринятыми тенденциями, особенно учитывая, что он не обсуждал этот вопрос с европейскими партнерами", — говорится в публикации.
По данным издания, европейские "наблюдатели и аналитики были поражены неожиданной сменой позиции Макрона".
На прошлой неделе французский президент заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.
В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияБрюссельЭммануэль МакронВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
