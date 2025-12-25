Путин назвал космическую сферу безграничной

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Космическая сфера во всех смыслах является безграничной, если это становится профессией – интересно вдвойне-втройне, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства созвонился со школьницей Варварой Смахтиной, чью новогоднюю мечту он исполнил в рамках акции "Елка желаний".

Он подчеркнул, что математика - база для наук по всем направлениям, в том числе космической медицины, которой хотела бы заниматься девочка.