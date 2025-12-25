Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал космическую сферу безграничной - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 25.12.2025 (обновлено: 18:46 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/putin-2064700688.html
Путин назвал космическую сферу безграничной
Путин назвал космическую сферу безграничной - РИА Новости, 25.12.2025
Путин назвал космическую сферу безграничной
Космическая сфера во всех смыслах является безграничной, если это становится профессией – интересно вдвойне-втройне, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T18:25:00+03:00
2025-12-25T18:46:00+03:00
россия
владимир путин
елка желаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064681604_0:0:3209:1806_1920x0_80_0_0_ed5d63874097c4054f4993ab8a4e2c6a.jpg
https://ria.ru/20251225/kosmonavt-2064698478.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064681604_478:0:3209:2048_1920x0_80_0_0_a07c51f201e1241baf3dadf45b80e3ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, елка желаний
Россия, Владимир Путин, Елка желаний
Путин назвал космическую сферу безграничной

Путин: космическая сфера во всех смыслах является безграничной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону со школьницей Варварой Смахтиной, чью новогоднюю мечту он исполнил в рамках акции "Елка желаний"
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону со школьницей Варварой Смахтиной, чью новогоднюю мечту он исполнил в рамках акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону со школьницей Варварой Смахтиной, чью новогоднюю мечту он исполнил в рамках акции "Елка желаний"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Космическая сфера во всех смыслах является безграничной, если это становится профессией – интересно вдвойне-втройне, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства созвонился со школьницей Варварой Смахтиной, чью новогоднюю мечту он исполнил в рамках акции "Елка желаний".
"Это очень интересное направление деятельности. Уверен, что тебя это по-настоящему может увлечь и может стать не только профессией, но и судьбой, что называется. Потому что это та сфера деятельности, которая во всех смыслах является безграничной. И интерес к ней, конечно, у очень многих людей высокий, ну а если еще становится профессией, то это вдвойне-втройне интересно", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что математика - база для наук по всем направлениям, в том числе космической медицины, которой хотела бы заниматься девочка.
Член основного экипажа космонавт Роскосмоса Олег Кононенко - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Космонавт Кононенко провел экскурсию для участницы "Елки желаний"
Вчера, 18:20
 
РоссияВладимир ПутинЕлка желаний
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала