Путин назвал космическую сферу безграничной
25.12.2025

Космическая сфера во всех смыслах является безграничной, если это становится профессией – интересно вдвойне-втройне, заявил президент России Владимир Путин.
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Космическая сфера во всех смыслах является безграничной, если это становится профессией – интересно вдвойне-втройне, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства созвонился со школьницей Варварой Смахтиной, чью новогоднюю мечту он исполнил в рамках акции "Елка желаний".
"Это очень интересное направление деятельности. Уверен, что тебя это по-настоящему может увлечь и может стать не только профессией, но и судьбой, что называется. Потому что это та сфера деятельности, которая во всех смыслах является безграничной. И интерес к ней, конечно, у очень многих людей высокий, ну а если еще становится профессией, то это вдвойне-втройне интересно", - сказал Путин
.
Он подчеркнул, что математика - база для наук по всем направлениям, в том числе космической медицины, которой хотела бы заниматься девочка.