Путин поздравил с днем рождения девочку, мечту которой исполнил

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с прошедшим днем рождения школьницу Варвару Смахтину, чью новогоднюю мечту он исполнил в рамках акции "Елка желаний".

"Варя, у тебя день рождения был вчера. Я тебя искренне поздравляю с днем рождения. Надеюсь, подарок ко дню рождения получился хороший, ведь ты вчера еще и в Большой театр сходила?" - сказал российский лидер в ходе разговора.

Варвара, которой в среду исполнилось десять лет, рассказала президенту, что Большой театр похож на дворец и превзошел ее ожидания.

Путин в этом году пообещал исполнить желания трех ребят. Он ранее уже исполнил мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС, после чего поговорил с ребенком по телефону.

Глава государства традиционно принимает участие во Всероссийской новогодней акции "Елка желаний", исполняя мечты маленьких россиян, которые их оставляют в открытках в виде новогодних шариков.