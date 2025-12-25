https://ria.ru/20251225/putin-2064695358.html
Путин поздравил с днем рождения девочку, мечту которой исполнил
Путин поздравил с днем рождения девочку, мечту которой исполнил - РИА Новости, 25.12.2025
Путин поздравил с днем рождения девочку, мечту которой исполнил
Президент РФ Владимир Путин поздравил с прошедшим днем рождения школьницу Варвару Смахтину, чью новогоднюю мечту он исполнил в рамках акции "Елка желаний". РИА Новости, 25.12.2025
россия
звездный городок
Путин поздравил с днем рождения девочку, мечту которой исполнил
Путин поздравил с днем рождения Варю, мечту которой исполнил на "Елке желаний"
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с прошедшим днем рождения школьницу Варвару Смахтину, чью новогоднюю мечту он исполнил в рамках акции "Елка желаний".
Глава государства в четверг созвонился со школьницей Варварой, которая в рамках акции "Елки желаний" загадала посетить Звездный городок
и ознакомиться с работой Центра подготовки космонавтов
. Ее желание исполнили. Дополнительно Путин
организовал девочке посещение "Щелкунчика" в Большом театре
.
"Варя, у тебя день рождения был вчера. Я тебя искренне поздравляю с днем рождения. Надеюсь, подарок ко дню рождения получился хороший, ведь ты вчера еще и в Большой театр сходила?" - сказал российский лидер в ходе разговора.
Варвара, которой в среду исполнилось десять лет, рассказала президенту, что Большой театр похож на дворец и превзошел ее ожидания.
Путин в этом году пообещал исполнить желания трех ребят. Он ранее уже исполнил мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС, после чего поговорил с ребенком по телефону.
Глава государства традиционно принимает участие во Всероссийской новогодней акции "Елка желаний", исполняя мечты маленьких россиян, которые их оставляют в открытках в виде новогодних шариков.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ
. За это время выполнили уже более 320 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.