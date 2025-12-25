https://ria.ru/20251225/putin-2064691905.html
Путин назначил Зыкова послом России в Северной Македонии
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Зыкова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Северной Македонии, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 25.12.2025
Путин назначил Зыкова послом России в Северной Македонии
