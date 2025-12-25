"Щелкунчик" в Большом театре — это праздник, отметил Путин

https://ria.ru/20251225/putin-2064690402.html
Балет "Щелкунчик" в Большом театре - это праздник, отметил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2025
россия
Путин назвал балет "Щелкунчик" в Большом театре праздником
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Балет "Щелкунчик" в Большом театре - это праздник, отметил президент России Владимир Путин.
Путин
поговорил по телефону со школьницей Варварой Смахтиной, чью новогоднюю мечту он исполнил в рамках акции "Елка желаний", президент, в том числе, организовал ей посещение "Щелкунчика" в Большом театре
.
Варя во время разговора поделилась с президентом своими впечатлениями от похода в Большой, отметив, что интерьеры театра похожи на дворец.
"Ты вчера еще и в Большой театр сходила... Это праздник! Праздник. Музыка красивая, танец красивый очень, хореография. Ну и обстановка в Большом театре удивительная", - отреагировал Путин.