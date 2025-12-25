Рейтинг@Mail.ru
"Щелкунчик" в Большом театре — это праздник, отметил Путин - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/putin-2064690402.html
"Щелкунчик" в Большом театре — это праздник, отметил Путин
"Щелкунчик" в Большом театре — это праздник, отметил Путин - РИА Новости, 25.12.2025
"Щелкунчик" в Большом театре — это праздник, отметил Путин
Балет "Щелкунчик" в Большом театре - это праздник, отметил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:59:00+03:00
2025-12-25T17:59:00+03:00
россия
владимир путин
большой театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044350791_0:61:3006:1752_1920x0_80_0_0_74dc03e2fddb410c58ff5e577166ac4c.jpg
https://ria.ru/20251225/devochka-2064565822.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044350791_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_8ecef6d6684ee529adb9fe4196153e01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, большой театр
Россия, Владимир Путин, Большой театр
"Щелкунчик" в Большом театре — это праздник, отметил Путин

Путин назвал балет "Щелкунчик" в Большом театре праздником

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Балет "Щелкунчик" в Большом театре - это праздник, отметил президент России Владимир Путин.
Путин поговорил по телефону со школьницей Варварой Смахтиной, чью новогоднюю мечту он исполнил в рамках акции "Елка желаний", президент, в том числе, организовал ей посещение "Щелкунчика" в Большом театре.
Варя во время разговора поделилась с президентом своими впечатлениями от похода в Большой, отметив, что интерьеры театра похожи на дворец.
"Ты вчера еще и в Большой театр сходила... Это праздник! Праздник. Музыка красивая, танец красивый очень, хореография. Ну и обстановка в Большом театре удивительная", - отреагировал Путин.
Девочка Маша из поселка Ойский Ермаковского округа Красноярского края с щенком Голди - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Девочка, которой Путин подарил мопса, не сомневалась в исполнении мечты
Вчера, 12:49
 
РоссияВладимир ПутинБольшой театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала