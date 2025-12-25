https://ria.ru/20251225/putin-2064687960.html
Путин рассказал, что будут оценивать в первую очередь на "Лидерах России"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что готовность работать в команде будет оцениваться в первую очередь на конкурсе "Лидеры России". РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:51:00+03:00
https://ria.ru/20251225/putin-2064596079.html
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что готовность работать в команде будет оцениваться в первую очередь на конкурсе "Лидеры России".
"Сегодня конкурентным преимуществом человека становится и умение работать в команде. Тоже уже говорили об этом не один раз. Не случайно, что в новом сезоне конкурса "Лидеры России" заявки на участие подаются не индивидуально, а именно в составе команды, ну, скажем так, команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь", - сказал глава государства в ходе заседания Государственного совета.
Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина
. За пять сезонов было подано более одного миллиона заявок из всех регионов России
и 150 стран, 650 финалистов получили назначения на высокие должности. Конкурс объединяет управленцев, которые возглавляют масштабные проекты по всей стране, влияющие на развитие России и ее суверенитет, обеспечивающие технологическое и научное лидерство во всем мире.