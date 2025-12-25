Путин рассказал, что будут оценивать в первую очередь на "Лидерах России"

"Сегодня конкурентным преимуществом человека становится и умение работать в команде. Тоже уже говорили об этом не один раз. Не случайно, что в новом сезоне конкурса "Лидеры России" заявки на участие подаются не индивидуально, а именно в составе команды, ну, скажем так, команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь", - сказал глава государства в ходе заседания Государственного совета.