Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, что будут оценивать в первую очередь на "Лидерах России" - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/putin-2064687960.html
Путин рассказал, что будут оценивать в первую очередь на "Лидерах России"
Путин рассказал, что будут оценивать в первую очередь на "Лидерах России" - РИА Новости, 25.12.2025
Путин рассказал, что будут оценивать в первую очередь на "Лидерах России"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что готовность работать в команде будет оцениваться в первую очередь на конкурсе "Лидеры России". РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:51:00+03:00
2025-12-25T17:51:00+03:00
россия
владимир путин
"лидеры россии"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790827047_0:108:3431:2038_1920x0_80_0_0_16f7fd30e27a8ea92053d2f7c7341ab9.jpg
https://ria.ru/20251225/putin-2064596079.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790827047_620:0:3351:2048_1920x0_80_0_0_a30b69a4468fe03d5831eaf78b4a4450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, "лидеры россии"
Россия, Владимир Путин, "Лидеры России"
Путин рассказал, что будут оценивать в первую очередь на "Лидерах России"

На конкурсе "Лидеры России" будет оцениваться готовность работать в команде

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСуперфинал конкурса управленцев "Лидеры России"
Суперфинал конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что готовность работать в команде будет оцениваться в первую очередь на конкурсе "Лидеры России".
"Сегодня конкурентным преимуществом человека становится и умение работать в команде. Тоже уже говорили об этом не один раз. Не случайно, что в новом сезоне конкурса "Лидеры России" заявки на участие подаются не индивидуально, а именно в составе команды, ну, скажем так, команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь", - сказал глава государства в ходе заседания Государственного совета.
Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. За пять сезонов было подано более одного миллиона заявок из всех регионов России и 150 стран, 650 финалистов получили назначения на высокие должности. Конкурс объединяет управленцев, которые возглавляют масштабные проекты по всей стране, влияющие на развитие России и ее суверенитет, обеспечивающие технологическое и научное лидерство во всем мире.
Командная работа - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Умение работать в команде становится козырем, заявил Путин
Вчера, 14:12
 
РоссияВладимир Путин"Лидеры России"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала