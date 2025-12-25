Путин пообщался с девочкой, мечту которой исполнил на "Елке желаний"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со школьницей Варварой Смахтиной, чью новогоднюю мечту он исполнил в рамках акции "Елка желаний", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

« "Президент очень тепло поинтересовался впечатлениями девочки, поговорил с ее мамой и пожелал всего лучшего в Новом году", - добавил Песков

Глава государства в этом году пообещал исполнить желания трех ребят. Президент ранее уже исполнил мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС, после чего поговорил с ребенком по телефону.

Президент России традиционно принимает участие во Всероссийской новогодней акции "Елка желаний", исполняя мечты маленьких россиян, которые их оставляют в открытках в виде новогодних шариков.