17:11 25.12.2025 (обновлено: 18:06 25.12.2025)
Путин пообщался с девочкой, мечту которой исполнил на "Елке желаний"
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со школьницей Варварой Смахтиной, чью новогоднюю мечту он исполнил в рамках акции "Елка желаний", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Путин позвонил девочке Смахтиной Варваре 10 лет. Она загадала желание, которое он снял с "Елки желаний". Девочка хотела посетить Звездный городок, ознакомиться с работой Центра подготовки космонавтов. Ее желание было исполнено. Дополнительно президент организовал ей посещение "Щелкунчика" в Большом театре", - сказал представитель Кремля.
"Президент очень тепло поинтересовался впечатлениями девочки, поговорил с ее мамой и пожелал всего лучшего в Новом году", - добавил Песков.
Глава государства в этом году пообещал исполнить желания трех ребят. Президент ранее уже исполнил мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС, после чего поговорил с ребенком по телефону.
Президент России традиционно принимает участие во Всероссийской новогодней акции "Елка желаний", исполняя мечты маленьких россиян, которые их оставляют в открытках в виде новогодних шариков.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
РоссияЗвездный городокВладимир ПутинДмитрий ПесковЦентр подготовки космонавтовБольшой театрОбщество
 
 
