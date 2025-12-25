Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил успехи рабочей группы Госсовета по подготовке кадров - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 25.12.2025 (обновлено: 18:48 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/putin-2064664673.html
Путин отметил успехи рабочей группы Госсовета по подготовке кадров
Путин отметил успехи рабочей группы Госсовета по подготовке кадров - РИА Новости, 25.12.2025
Путин отметил успехи рабочей группы Госсовета по подготовке кадров
Президент РФ Владимир Путин отметил успехи рабочей группы Государственного совета по направлению подготовки кадров для экономики страны. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:33:00+03:00
2025-12-25T18:48:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064705376_0:346:3025:2048_1920x0_80_0_0_a981f4fb8a6a7431a3a7e28c211d8fc2.jpg
https://ria.ru/20251225/putin-2064597965.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064705376_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_28a674dcf86ff2ee54da15abd12d566f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин отметил успехи рабочей группы Госсовета по подготовке кадров

Путин отметил успехи рабочей группы Госсовета по подготовке кадров для экономики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров. 25 декабря 2025
 Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров. 25 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров. 25 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил успехи рабочей группы Государственного совета по направлению подготовки кадров для экономики страны.
В четверг президент собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.
"Но, если завершить то, что мы обсуждаем сегодня и ради чего мы собрались, хотел бы отметить хорошую работу группы рабочей Госсовета. Она действительно так активно и глубоко поработала и с правительством, и с регионами, и предложила целый ряд решений в той именно сфере, о которой мы сейчас говорим. И на этой базе подготовила перечень поручений президента по итогам нашего сегодняшнего заседания", - сказал Путин в ходе заседания Государственного совета.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Кадры — это не функция, а прежде всего люди, заявил Путин
Вчера, 14:17
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала