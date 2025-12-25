https://ria.ru/20251225/putin-2064659693.html
Путин прокомментировал необходимость повышения фискальной нагрузки
Путин прокомментировал необходимость повышения фискальной нагрузки
Путин прокомментировал необходимость повышения фискальной нагрузки
Если власти РФ обеспечат выполнение задач благодаря в том числе повышению фискальной нагрузки, это положительно отразится на ситуации в стране, заявил президент
Путин прокомментировал необходимость повышения фискальной нагрузки
Путин: повышение фискальной нагрузки позволит властям обеспечить решение задач