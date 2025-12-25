Путин рассказал о работе над Общенациональной программой подготовки кадров

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Работа над Общенациональной программой подготовки кадров уже идет, заявил президент РФ Владимир Путин.
В четверг Путин собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России. Как в среду сообщила пресс-служба Кремля, особое внимание уделят кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции. Участники заседания, кроме того, обсудят развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования.
«
"Что касается общенациональной программы подготовки кадров, собственно говоря, мы сейчас и пытаемся все это собрать, расставить приоритеты и организовать эту работу. По сути, это и есть создание программы Общенациональной подготовки кадров", - сказал Путин на заседании Государственного совета.