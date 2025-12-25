Путин рассказал о работе над Общенациональной программой подготовки кадров

«

"Что касается общенациональной программы подготовки кадров, собственно говоря, мы сейчас и пытаемся все это собрать, расставить приоритеты и организовать эту работу. По сути, это и есть создание программы Общенациональной подготовки кадров", - сказал Путин на заседании Государственного совета.