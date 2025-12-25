Путин поручил начать работу по кадровым вопросам к концу января

"От этого (выполнения поручений по кадровым вопросам - ред.) зависит в значительной степени будущее страны, поэтому работа по вот по этому перечню, пока проекту перечня, должна быть завершена с учетом тех предложений, которые поступят вот в рабочую группу, досогласована с правительством, выпущена. И должны появиться конкретные люди, которые будут заниматься этой работой. Просил бы вас сделать это, ну, не позже, чем конец января следующего года", - сказал глава государства в ходе заседания Государственного совета.