https://ria.ru/20251225/putin-2064658396.html
Путин поручил начать работу по кадровым вопросам к концу января
Путин поручил начать работу по кадровым вопросам к концу января - РИА Новости, 25.12.2025
Путин поручил начать работу по кадровым вопросам к концу января
Работа над поручениями по итогам заседания Госсовета по кадровым вопросам должна начаться к концу января 2026 года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:15:00+03:00
2025-12-25T16:15:00+03:00
2025-12-25T16:31:00+03:00
владимир путин
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064638729_126:24:2934:1604_1920x0_80_0_0_f658d1fa0c4d02287ffaef71305f6a3a.jpg
https://ria.ru/20251225/putin-2064599134.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064638729_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_778df8b1e184191f4e3d77d781ac03cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин поручил начать работу по кадровым вопросам к концу января
Путин поручил начать работу по кадровым вопросам к концу января 2026 года
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Работа над поручениями по итогам заседания Госсовета по кадровым вопросам должна начаться к концу января 2026 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"От этого (выполнения поручений по кадровым вопросам - ред.) зависит в значительной степени будущее страны, поэтому работа по вот по этому перечню, пока проекту перечня, должна быть завершена с учетом тех предложений, которые поступят вот в рабочую группу, досогласована с правительством, выпущена. И должны появиться конкретные люди, которые будут заниматься этой работой. Просил бы вас сделать это, ну, не позже, чем конец января следующего года", - сказал глава государства в ходе заседания Государственного совета.