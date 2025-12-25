Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил выстроить систему кадровой работы с регионами - РИА Новости, 25.12.2025
16:14 25.12.2025 (обновлено: 16:30 25.12.2025)
Путин поручил выстроить систему кадровой работы с регионами
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину, Сбербанку и администрации президента выстроить систему работы с регионами по вопросам кадров.
Путин поручил выстроить систему кадровой работы с регионами

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину, Сбербанку и администрации президента выстроить систему работы с регионами по вопросам кадров.
"Здесь много всяких ответственных, и это хорошо, но нужен один центр, один ответственный человек. У меня есть свое мнение, кто бы мог это сделать, но попрошу председателя правительства принять окончательное решение. После этого на уровне руководства правительства собрать вот тех людей, помощников, которых вы назначите в регионах, собрать их в Москве. С ними обязательно поработать дополнительно, понятно чтобы было людям, чем они должны заниматься, на кого они могут рассчитывать, с кем в Москве им иметь конкретные связи", - сказал он на заседании Государственного совета.
"И попрошу тоже администрацию президента к этому подключиться и Сбербанк. Герман Оскарович (Греф, глава Сбербанка - ред.), у вас эта налажена хорошо работа. С этими людьми обязательно нужно будет встретиться где-то на ваших площадках, на площадке правительства и как следует поработать. Это все у нас не должно повиснуть в воздухе, понимаете? Это все должно исполняться. Чрезвычайно важная вещь. От этого зависит в значительной степени будущее страны", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин рассказал о работе над Общенациональной программой подготовки кадров
