В правительстве определят человека, ответственного за вопросы кадров
16:11 25.12.2025 (обновлено: 16:19 25.12.2025)
В правительстве определят человека, ответственного за вопросы кадров
В правительстве определят человека, ответственного за вопросы кадров
россия
владимир путин
михаил мишустин
политика
россия
россия, владимир путин, михаил мишустин, политика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Политика
В правительстве определят человека, ответственного за вопросы кадров

Путин поручит Мишустину определить человека, ответственного за вопросы кадров

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит председателю правительства РФ Михаилу Мишустину определить в кабмине одного человека, ответственного за вопросы кадров в стране.
«
"Я буду просить председателя правительства, чтобы он в правительстве Российской Федерации определил один центр. Здесь много всяких ответственных, и это хорошо, но нужен один центр, один ответственный (за вопросы кадров в РФ - ред.) человек", - сказал Путин на заседании Государственного совета.
Путин дал поручения по кадровой политике на итоговом заседании Госсовета
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинПолитика
 
 
