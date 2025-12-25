https://ria.ru/20251225/putin-2064655867.html
Путин поручил главам регионов назначить помощника по кадровым вопросам
Путин поручил главам регионов назначить помощника по кадровым вопросам - РИА Новости, 25.12.2025
Путин поручил главам регионов назначить помощника по кадровым вопросам
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов назначить отдельного помощника, который занимался бы решением кадровых вопросов. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:09:00+03:00
2025-12-25T16:09:00+03:00
2025-12-25T16:22:00+03:00
владимир путин
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
https://ria.ru/20251225/putin-2064658856.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
Путин поручил главам регионов назначить помощника по кадровым вопросам
Путин поручил главам регионов назначить помощника по решению кадровых вопросов
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов назначить отдельного помощника, который занимался бы решением кадровых вопросов.
"Вопросы подготовки кадров для экономики Российской Федерации так или иначе находятся в сфере профессиональных обязанностей определённого круга лиц в администрациях на местах, в администрациях регионов Российской Федерации. Но я бы очень хотел и прошу вас об этом, чтобы на уровне заместителей губернаторов, руководителей регионов был конкретный человек, который этим занимается", - сказал президент в ходе заседания Государственного совета.
Глава государства отметил, что у заместителя губернатора много обязанностей и нельзя допустить, чтобы какие-то задачи были не выполнены.
"Мне бы очень не хотелось, чтобы вот эти важнейшие вопросы, обозначенные в перечне проекта поручений, чтобы они утонули в числе тех задач, которые стоят перед вашими заместителями. Поэтому прошу вас для координации работы по этим направлениям назначить отдельного помощника, помощника губернатора, помощника руководителя региона", - добавил Путин
.