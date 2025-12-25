Рейтинг@Mail.ru
16:09 25.12.2025 (обновлено: 16:22 25.12.2025)
Путин поручил главам регионов назначить помощника по кадровым вопросам
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов назначить отдельного помощника, который занимался бы решением кадровых вопросов. РИА Новости, 25.12.2025
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов назначить отдельного помощника, который занимался бы решением кадровых вопросов.
"Вопросы подготовки кадров для экономики Российской Федерации так или иначе находятся в сфере профессиональных обязанностей определённого круга лиц в администрациях на местах, в администрациях регионов Российской Федерации. Но я бы очень хотел и прошу вас об этом, чтобы на уровне заместителей губернаторов, руководителей регионов был конкретный человек, который этим занимается", - сказал президент в ходе заседания Государственного совета.
Глава государства отметил, что у заместителя губернатора много обязанностей и нельзя допустить, чтобы какие-то задачи были не выполнены.
"Мне бы очень не хотелось, чтобы вот эти важнейшие вопросы, обозначенные в перечне проекта поручений, чтобы они утонули в числе тех задач, которые стоят перед вашими заместителями. Поэтому прошу вас для координации работы по этим направлениям назначить отдельного помощника, помощника губернатора, помощника руководителя региона", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин рассказал о работе над Общенациональной программой подготовки кадров
Вчера, 16:15
 
Владимир ПутинПолитикаРоссия
 
 
