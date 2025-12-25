Путин поручил главам регионов назначить помощника по кадровым вопросам

"Вопросы подготовки кадров для экономики Российской Федерации так или иначе находятся в сфере профессиональных обязанностей определённого круга лиц в администрациях на местах, в администрациях регионов Российской Федерации. Но я бы очень хотел и прошу вас об этом, чтобы на уровне заместителей губернаторов, руководителей регионов был конкретный человек, который этим занимается", - сказал президент в ходе заседания Государственного совета.