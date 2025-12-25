Рейтинг@Mail.ru
16:05 25.12.2025
Путин призвал внимательно анализировать рейтинги зарплат
Необходимо внимательно анализировать показатели по отраслям и регионам при подготовке рейтингов зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Необходимо внимательно анализировать показатели по отраслям и регионам при подготовке рейтингов зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается рейтингов уровня заработной платы и так далее, конечно, нужно смотреть по отраслям и по регионам внимательно", - обратился Путин к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин отметил дефицит рабочей силы на рынке труда
Вчера, 14:07
 
