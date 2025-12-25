https://ria.ru/20251225/putin-2064654901.html
Путин призвал внимательно анализировать рейтинги зарплат
Необходимо внимательно анализировать показатели по отраслям и регионам при подготовке рейтингов зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2025
