https://ria.ru/20251225/putin-2064652329.html
Путин отметил важность производственного стажа
Путин отметил важность производственного стажа - РИА Новости, 25.12.2025
Путин отметил важность производственного стажа
Президент РФ Владимир Путин отметил важность производственного стажа. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T15:58:00+03:00
2025-12-25T15:58:00+03:00
2025-12-25T15:58:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063228860_0:0:3912:2200_1920x0_80_0_0_69ed9bc2ce9c7cfccca550bf1765bdbe.jpg
https://ria.ru/20251225/putin-2064597965.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063229103_0:0:2995:2246_1920x0_80_0_0_2303108df6980f76685e610e8b725da7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин отметил важность производственного стажа
Путин отметил важность наличия производственного стажа
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность производственного стажа.
В четверг Путин
собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России
. Как в среду сообщила пресс-служба Кремля, особое внимание уделят кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции. Участники заседания, кроме того, обсудят развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования.
"Действительно, производственный стаж, практика к моменту окончания вуза очень важны. Это очевидно, но, собственно говоря, это одно из направлений того, что правительство старается делать", - сказал Путин на заседании Государственного совета.