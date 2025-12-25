https://ria.ru/20251225/putin-2064652203.html
Путин не согласился с идеей запрета платного инженерного образования
Путин не согласился с идеей запрета платного инженерного образования - РИА Новости, 25.12.2025
Путин не согласился с идеей запрета платного инженерного образования
Президент РФ Владимир Путин не согласился с идеей запрета платного инженерного образования, заявив, что это приведет к сокращению возможностей для студентов. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T15:57:00+03:00
2025-12-25T15:57:00+03:00
2025-12-25T23:03:00+03:00
владимир путин
россия
образование
общество
леонид слуцкий (политик)
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064638729_126:24:2934:1604_1920x0_80_0_0_f658d1fa0c4d02287ffaef71305f6a3a.jpg
https://ria.ru/20251225/putin-2064593858.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064638729_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_778df8b1e184191f4e3d77d781ac03cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, образование, общество, леонид слуцкий (политик), лдпр
Владимир Путин, Россия, Образование, Общество, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Путин не согласился с идеей запрета платного инженерного образования
Путин: запрет платного инженерного образования сократит возможности студентов
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не согласился с идеей запрета платного инженерного образования, заявив, что это приведет к сокращению возможностей для студентов.
В ходе заседания Государственного совета лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
предложил полностью отказаться в РФ
от платного образования по инженерным специальностям.
«
"Надо ли запрещать совсем платное образование по инженерным специальностям? Мы же будем просто сокращать этим возможности", - сказал Путин
на заседании Госсовета.
В четверг президент собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.
Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание планировалось уделить кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.
Участники заседания, кроме того, обсудят развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования.