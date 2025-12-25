Рейтинг@Mail.ru
Путин не согласился с идеей запрета платного инженерного образования - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 25.12.2025 (обновлено: 23:03 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/putin-2064652203.html
Путин не согласился с идеей запрета платного инженерного образования
Путин не согласился с идеей запрета платного инженерного образования - РИА Новости, 25.12.2025
Путин не согласился с идеей запрета платного инженерного образования
Президент РФ Владимир Путин не согласился с идеей запрета платного инженерного образования, заявив, что это приведет к сокращению возможностей для студентов. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T15:57:00+03:00
2025-12-25T23:03:00+03:00
владимир путин
россия
образование
общество
леонид слуцкий (политик)
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064638729_126:24:2934:1604_1920x0_80_0_0_f658d1fa0c4d02287ffaef71305f6a3a.jpg
https://ria.ru/20251225/putin-2064593858.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064638729_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_778df8b1e184191f4e3d77d781ac03cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, образование, общество, леонид слуцкий (политик), лдпр
Владимир Путин, Россия, Образование, Общество, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Путин не согласился с идеей запрета платного инженерного образования

Путин: запрет платного инженерного образования сократит возможности студентов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не согласился с идеей запрета платного инженерного образования, заявив, что это приведет к сокращению возможностей для студентов.
В ходе заседания Государственного совета лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил полностью отказаться в РФ от платного образования по инженерным специальностям.
«
"Надо ли запрещать совсем платное образование по инженерным специальностям? Мы же будем просто сокращать этим возможности", - сказал Путин на заседании Госсовета.
В четверг президент собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.
Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание планировалось уделить кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.
Участники заседания, кроме того, обсудят развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования.
Президент Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин дал поручения по кадровой политике на итоговом заседании Госсовета
Вчера, 14:09
 
Владимир ПутинРоссияОбразованиеОбществоЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала