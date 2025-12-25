Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025
15:37 25.12.2025
Путин кратко переговорил с главой администрации президента
Путин кратко переговорил с главой администрации президента
Путин кратко переговорил с главой администрации президента
Российский лидер Владимир Путин кратко переговорил с руководителем администрации президента Антоном Вайно во время заседания Государственного совета, передает... РИА Новости, 25.12.2025
2025
Путин кратко переговорил с главой администрации президента

Путин на заседании Госсовета кратко переговорил с Вайно

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин кратко переговорил с руководителем администрации президента Антоном Вайно во время заседания Государственного совета, передает корреспондент РИА Новости.
Президент в четверг проводит итоговое заседание Госсовета. Участники обсуждают вопросы подготовки кадров для экономики России.
