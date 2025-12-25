Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил наградить аграриев, добившихся рекордных урожаев - РИА Новости, 25.12.2025
15:35 25.12.2025 (обновлено: 15:59 25.12.2025)
Путин поручил наградить аграриев, добившихся рекордных урожаев
Путин поручил наградить аграриев, добившихся рекордных урожаев - РИА Новости, 25.12.2025
Путин поручил наградить аграриев, добившихся рекордных урожаев
Президент России Владимир Путин поручил министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут представить к госнаградам аграриев, которые добились рекордных урожаев в 2025 РИА Новости, 25.12.2025
Путин поручил наградить аграриев, добившихся рекордных урожаев

Путин поручил Лут наградить добившихся рекордных урожаев аграриев

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут представить к госнаградам аграриев, которые добились рекордных урожаев в 2025 году.
"Я попрошу министра сельского хозяйства, Оксана Николаевна, представьте, пожалуйста, действительно, к госнаградам тех, кто отработал на селе, нашим селянам, не только в Орловской, конечно, губернии, но и в других, в отрасли в целом. Хорошо? Спасибо большое", - сказал глава государства на заседании Государственного совета.
