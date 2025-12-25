https://ria.ru/20251225/putin-2064638313.html
Путин поручил наградить аграриев, добившихся рекордных урожаев
Путин поручил наградить аграриев, добившихся рекордных урожаев - РИА Новости, 25.12.2025
Путин поручил наградить аграриев, добившихся рекордных урожаев
Президент России Владимир Путин поручил министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут представить к госнаградам аграриев, которые добились рекордных урожаев в 2025 РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T15:35:00+03:00
2025-12-25T15:35:00+03:00
2025-12-25T15:59:00+03:00
владимир путин
общество
россия
оксана лут
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
https://ria.ru/20251224/rossiya-2064426976.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_405:0:2519:1585_1920x0_80_0_0_cdf3c474a1d00b9f81a42cf4beb00109.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, оксана лут
Владимир Путин, Общество, Россия, Оксана Лут
Путин поручил наградить аграриев, добившихся рекордных урожаев
Путин поручил Лут наградить добившихся рекордных урожаев аграриев
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут представить к госнаградам аграриев, которые добились рекордных урожаев в 2025 году.
"Я попрошу министра сельского хозяйства, Оксана Николаевна, представьте, пожалуйста, действительно, к госнаградам тех, кто отработал на селе, нашим селянам, не только в Орловской, конечно, губернии, но и в других, в отрасли в целом. Хорошо? Спасибо большое", - сказал глава государства на заседании Государственного совета.