14:41 25.12.2025
Путин призвал не допустить "болота" в контроле образовательных организаций
2025
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал не допустить "болота" в контроле образовательных организаций

Путин призвал создать программы оздоровления худших образовательных организаций

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил на основе рейтинга 100 худших образовательных организаций формировать программы их оздоровления или реорганизации, пояснив, что "болота" быть не должно.
Глава государства на заседании Государственного совета предложил каждый год на основе рейтинга Минтруда РФ по трудоустройству выпускников определять 100 образовательных организаций, которые продемонстрировали худший результат.
«
"По каждой из таких организаций совместно с региональными властями, с вами, уважаемые коллеги, надо формировать и организовывать программы оздоровления или реорганизации. Обязательно надо этим заниматься, никакого "болота" у нас здесь не должно быть", - сказал Путин.
Президент Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин дал поручения по кадровой политике на итоговом заседании Госсовета
Вчера, 14:09
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
