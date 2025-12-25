https://ria.ru/20251225/putin-2064607664.html
Путин призвал не допустить "болота" в контроле образовательных организаций
Путин призвал не допустить "болота" в контроле образовательных организаций - РИА Новости, 25.12.2025
Путин призвал не допустить "болота" в контроле образовательных организаций
Президент России Владимир Путин предложил на основе рейтинга 100 худших образовательных организаций формировать программы их оздоровления или реорганизации,... РИА Новости, 25.12.2025
Путин: "Никакого болота у нас здесь не должно быть"
Путин предложил в системе профобразования ежегодно определять сотню организаций, которые продемонстрировали худшие результаты. И готовить программы их оздоровления или реорганизации.
