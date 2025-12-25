https://ria.ru/20251225/putin-2064604496.html
Путин отметил масштаб задач в сфере кадров
Путин отметил масштаб задач в сфере кадров - РИА Новости, 25.12.2025
Путин отметил масштаб задач в сфере кадров
Президент России Владимир Путин отметил масштаб задач в сфере кадров и подчеркнул, что в работу нужно включиться каждому на своих местах. РИА Новости, 25.12.2025
Путин отметил масштаб задач в сфере кадров
Путин: в решение задач в сфере кадров нужно включаться каждому на своем месте