Путин призвал научить школьников критически оценивать ИИ - РИА Новости, 25.12.2025
14:34 25.12.2025 (обновлено: 14:37 25.12.2025)
Путин призвал научить школьников критически оценивать ИИ
Путин призвал научить школьников критически оценивать ИИ
Президент РФ Владимир Путин считает важным научить школьников мыслить самостоятельно, критически оценивать работы ИИ. РИА Новости, 25.12.2025
общество
россия
владимир путин
искусственный интеллект (ии)
россия
общество, россия, владимир путин, искусственный интеллект (ии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Искусственный интеллект (ИИ)
Путин призвал научить школьников критически оценивать ИИ

Путин призвал научить школьников критически оценивать работы ИИ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает важным научить школьников мыслить самостоятельно, критически оценивать работы ИИ.
"Новые технологии требуют пересмотра существующих и подготовки новых программ и методик обучения, массовой переподготовки педагогических кадров всех уровней. Нельзя жить по-старинке. Очень важно не терять фундаментальных основ нашей системы образования в то же время - это формирование у школьников, студентов самостоятельного творческого мышления, навыков аналитической деятельности, в том числе способности критически оценивать предложения, сформированные искусственным интеллектом", - сказал Путин в ходе заседания Государственного Совета.
В четверг президент собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.
Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.
ОбществоРоссияВладимир ПутинИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
