Путин предложил создать рейтинг 100 худших образовательных организаций
Президент России Владимир Путин предложил создать ежегодный рейтинг 100 образовательных организаций с худшими результатами, чтобы им помочь. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T14:33:00+03:00
2025-12-25T14:33:00+03:00
2025-12-25T14:41:00+03:00
общество
россия
владимир путин
Путин предложил создать ежегодный рейтинг 100 худших образовательных организаций