14:33 25.12.2025 (обновлено: 14:41 25.12.2025)
Путин предложил создать рейтинг 100 худших образовательных организаций
Путин предложил создать рейтинг 100 худших образовательных организаций
Президент России Владимир Путин предложил создать ежегодный рейтинг 100 образовательных организаций с худшими результатами, чтобы им помочь. РИА Новости, 25.12.2025
Путин предложил создать рейтинг 100 худших образовательных организаций

Путин предложил создать ежегодный рейтинг 100 худших образовательных организаций

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать ежегодный рейтинг 100 образовательных организаций с худшими результатами, чтобы им помочь.
"Предлагаю ежегодно определять 100 образовательных организаций, которые, к сожалению, продемонстрировали худшие результаты, и это как раз тот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся, регионов и всей страны", - сказал Путин в ходе заседания государственного совета.
