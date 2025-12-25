https://ria.ru/20251225/putin-2064601131.html
Путин поздравил участников Госсовета с наступающим Новым годом
Путин поздравил участников Госсовета с наступающим Новым годом - РИА Новости, 25.12.2025
Путин поздравил участников Госсовета с наступающим Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил участников заседания госсовета, посвященного вопросам подготовки кадров, с наступающим Новым годом. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T14:26:00+03:00
2025-12-25T14:26:00+03:00
2025-12-25T14:44:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064600484_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_50819414c61631dbaea61589bcb10332.jpg
https://ria.ru/20251225/putin-2064597965.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064600484_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_287e271c0b1488a4238286fa7af6f29f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин поздравил участников Госсовета с наступающим Новым годом
Путин поздравил участников заседания Госсовета с наступающим Новым годом.