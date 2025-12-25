Рейтинг@Mail.ru
14:25 25.12.2025 (обновлено: 14:32 25.12.2025)
Путин поручил уделять внимание вузам, которые готовят экономистов
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уделять внимание вузам, которые готовят специалистов по ключевым областям экономики.
"Нужно продолжать работу по повышению качества подготовки в системе профессионального образования, добиваться большей востребованности выпускников колледжей, техникумов, вузов на рынке труда", - сказал глава государства на заседании Государственного совета.
Президент Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин дал поручения по кадровой политике на итоговом заседании Госсовета
Вчера, 14:09
 
