Путин поручил уделять внимание вузам, которые готовят экономистов
Путин поручил уделять внимание вузам, которые готовят экономистов - РИА Новости, 25.12.2025
Путин поручил уделять внимание вузам, которые готовят экономистов
Президент России Владимир Путин поручил уделять внимание вузам, которые готовят специалистов по ключевым областям экономики. РИА Новости, 25.12.2025
россия
Новости
Путин дал поручения по вузам, готовящим специалистов для ключевых сфер экономики