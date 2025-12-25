Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал вовлечь в экономику 12,2 миллиона россиян - РИА Новости, 25.12.2025
14:22 25.12.2025 (обновлено: 14:26 25.12.2025)
Путин призвал вовлечь в экономику 12,2 миллиона россиян
Свыше 12 миллионов граждан нужно вовлечь в экономику России за следующие семь лет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2025
РИА Новости
экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин призвал вовлечь в экономику 12,2 миллиона россиян

Путин призвал за семь лет вовлечь в экономику 12,2 миллиона россиян

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Свыше 12 миллионов граждан нужно вовлечь в экономику России за следующие семь лет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для справки, в ближайшие семь лет нам необходимо вовлечь в экономику 12,2 миллиона человек", - сказал Путин на заседании Государственного совета.
В четверг президент собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.
Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.
Участники заседания также обсудят развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Развитие экономики невозможно без квалифицированных кадров, заявил Песков
