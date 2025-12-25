Путин призвал вовлечь в экономику 12,2 миллиона россиян

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Свыше 12 миллионов граждан нужно вовлечь в экономику России за следующие семь лет, заявил президент РФ Владимир Путин.

« "Для справки, в ближайшие семь лет нам необходимо вовлечь в экономику 12,2 миллиона человек", - сказал Путин на заседании Государственного совета.

В четверг президент собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России

Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.