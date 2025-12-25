https://ria.ru/20251225/putin-2064599134.html
Путин назвал сферы, где будут востребованы кадры
Путин назвал сферы, где будут востребованы кадры - РИА Новости, 25.12.2025
Путин назвал сферы, где будут востребованы кадры
Президент России Владимир Путин назвал обрабатывающую промышленность, области информации, связи, образования сферами, где будут востребованы кадры. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T14:20:00+03:00
2025-12-25T14:20:00+03:00
2025-12-25T14:43:00+03:00
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064598424_0:126:3302:1983_1920x0_80_0_0_3528fcb98e629fb550ea3486ef2098c3.jpg
https://ria.ru/20251225/putin-2064603783.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064598424_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_7134cbe31ec641256780d98835eaa066.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Путин назвал сферы, где будут востребованы кадры
Путин: в области информации, связи, образования будут востребованы кадры