Путин назвал сферы, где будут востребованы кадры - РИА Новости, 25.12.2025
14:20 25.12.2025
Путин назвал сферы, где будут востребованы кадры
Президент России Владимир Путин назвал обрабатывающую промышленность, области информации, связи, образования сферами, где будут востребованы кадры. РИА Новости, 25.12.2025
Путин назвал сферы, где будут востребованы кадры

Путин: в области информации, связи, образования будут востребованы кадры

Президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал обрабатывающую промышленность, области информации, связи, образования сферами, где будут востребованы кадры.
Лидер РФ отметил, что уже понятно, в каких сферах искусственный интеллект будет постепенно замещать работников, поэтому же сейчас надо подготовиться к перераспределению трудовых ресурсов.
"Надо заранее подумать, готовить людей в те секторы, где трудовые ресурсы будут востребованы. И это тоже уже примерно понятно, чем нужно заниматься. Это обрабатывающая промышленность, в том числе высокотехнологичные производства, деятельность в области информации, связи, образования, профессиональная научная, техническая деятельность", - сказал Путин на заседании Государственного совета.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин призвал научить школьников критически оценивать ИИ
