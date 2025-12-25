https://ria.ru/20251225/putin-2064597965.html
Важно помнить, что кадры - это не функция, а прежде всего люди, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2025
Кадры — это не функция, а прежде всего люди, заявил Путин
Путин: важно помнить, что кадры — это не функция, а прежде всего люди
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Важно помнить, что кадры - это не функция, а прежде всего люди, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"И главное, помнить, что кадры - это не функция и не функции, а прежде всего люди", - сказал Путин
на заседании Государственного Совета.
В четверг президент собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России
.
Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.
Участники заседания, кроме того, обсудят развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования.