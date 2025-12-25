Рейтинг@Mail.ru
14:15 25.12.2025 (обновлено: 14:31 25.12.2025)
Умение людей мыслить самостоятельно важно на фоне развития ИИ, заявил Путин
Умение людей мыслить самостоятельно важно на фоне развития ИИ, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на фоне развития искусственного интеллекта назвал важнейшей задачей поддержку умения людей мыслить самостоятельно. РИА Новости, 25.12.2025
Умение людей мыслить самостоятельно важно на фоне развития ИИ, заявил Путин

Путин назвал важнейшей задачей поддержку умения людей мыслить самостоятельно

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на фоне развития искусственного интеллекта назвал важнейшей задачей поддержку умения людей мыслить самостоятельно.
"Очень важно не терять фундаментальных основ нашей системы образования - это формирование у школьников и студентов самостоятельного творческого мышления, навыков аналитической деятельности, в том числе способности критически оценивать предложения, сформированные искусственным интеллектом", - сказал Путин на заседании Государственного совета.
Президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин назвал сферы, где будут востребованы кадры
