Умение людей мыслить самостоятельно важно на фоне развития ИИ, заявил Путин
Умение людей мыслить самостоятельно важно на фоне развития ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 25.12.2025
Умение людей мыслить самостоятельно важно на фоне развития ИИ, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на фоне развития искусственного интеллекта назвал важнейшей задачей поддержку умения людей мыслить самостоятельно. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T14:15:00+03:00
2025-12-25T14:15:00+03:00
2025-12-25T14:31:00+03:00
общество
россия
владимир путин
россия
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Умение людей мыслить самостоятельно важно на фоне развития ИИ, заявил Путин
Путин назвал важнейшей задачей поддержку умения людей мыслить самостоятельно