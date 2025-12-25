Рейтинг@Mail.ru
14:12 25.12.2025 (обновлено: 14:22 25.12.2025)
Система образования не должна терять фундаментальных основ, заявил Путин
Система образования не должна терять фундаментальных основ, заявил Путин
Система образования РФ не должна терять фундаментальных основ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2025
Система образования не должна терять фундаментальных основ, заявил Путин

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров
Президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Система образования РФ не должна терять фундаментальных основ, заявил президент России Владимир Путин.
"Нельзя жить по старинке, очень важно не терять фундаментальных основ нашей системы образования в то же время. Это формирование у школьников и студентов самостоятельного, творческого мышления и навыков аналитической деятельности, в том числе способности критически оценивать предложения, сформированные искусственным интеллектом", - сказал Путин в ходе заседания Государственного Совета.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин предложил создать рейтинг худших образовательных организаций
Обсуждения
Заголовок открываемого материала