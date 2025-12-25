Рейтинг@Mail.ru
Умение работать в команде становится козырем, заявил Путин - РИА Новости, 25.12.2025
14:12 25.12.2025
Умение работать в команде становится козырем, заявил Путин
Умение работать в команде становится козырем, заявил Путин - РИА Новости, 25.12.2025
Умение работать в команде становится козырем, заявил Путин
Конкурентным преимуществом человека сегодня становится умение работать в команде, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2025
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Умение работать в команде становится козырем, заявил Путин

Путин: конкурентным преимуществом сегодня становится умение работать в команде

© Фото : Unsplash / Annie SprattКомандная работа
Командная работа - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Unsplash / Annie Spratt
Командная работа . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Конкурентным преимуществом человека сегодня становится умение работать в команде, заявил президент России Владимир Путин.
"Добавлю, что сегодня конкурентным преимуществом человека становится и умение работать в команде", - сказал Путин в ходе заседания Государственного совета.
