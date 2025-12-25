https://ria.ru/20251225/putin-2064595988.html
Путин призвал изменить парадигму подготовки кадров на фоне развития ИИ
Россия должна изменить всю парадигму подготовки кадров на фоне развития искусственного интеллекта, это крайне важно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2025
Путин отметил важность изменения парадигмы подготовки кадров на фоне развития ИИ