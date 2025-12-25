Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал изменить парадигму подготовки кадров на фоне развития ИИ - РИА Новости, 25.12.2025
14:12 25.12.2025
Путин призвал изменить парадигму подготовки кадров на фоне развития ИИ
Путин призвал изменить парадигму подготовки кадров на фоне развития ИИ - РИА Новости, 25.12.2025
Путин призвал изменить парадигму подготовки кадров на фоне развития ИИ
Россия должна изменить всю парадигму подготовки кадров на фоне развития искусственного интеллекта, это крайне важно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2025
владимир путин
россия
https://ria.ru/20251225/putin-2064599134.html
россия
2025
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин призвал изменить парадигму подготовки кадров на фоне развития ИИ

Путин отметил важность изменения парадигмы подготовки кадров на фоне развития ИИ

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия должна изменить всю парадигму подготовки кадров на фоне развития искусственного интеллекта, это крайне важно, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства на заседании Государственного совета отметил, что принципы подготовки специалистов и их роста меняются на фоне развития искусственного интеллекта.
"Нужно изменить всю парадигму подготовки кадров, всю. Это не лозунг никакой, не пожелание, это важнейшая задача для государства, бизнеса и образования", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин назвал сферы, где будут востребованы кадры
Владимир ПутинРоссия
 
 
