Путин призвал быть готовыми к системным изменениям, которые несет ИИ - РИА Новости, 25.12.2025
14:10 25.12.2025
Путин призвал быть готовыми к системным изменениям, которые несет ИИ
Путин призвал быть готовыми к системным изменениям, которые несет ИИ
Российские власти должны быть готовы к системным изменениям, которые несет развитие искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2025
Путин призвал быть готовыми к системным изменениям, которые несет ИИ

Путин: нужно быть готовыми к системным изменениям, которые несет развитие ИИ

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские власти должны быть готовы к системным изменениям, которые несет развитие искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Сейчас, решая текущие и среднесрочные задачи кадровой политики, мы должны думать и быть готовыми к тем системным изменениям, которые несёт искусственный интеллект вместе с собой", - сказал глава государства в ходе заседания Государственного совета.
Президент Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин дал поручения по кадровой политике на итоговом заседании Госсовета
© 2025 МИА «Россия сегодня»
