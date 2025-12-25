https://ria.ru/20251225/putin-2064593858.html
Путин дал поручения по кадровой политике на итоговом заседании Госсовета
Путин дал поручения по кадровой политике на итоговом заседании Госсовета - РИА Новости, 25.12.2025
Путин дал поручения по кадровой политике на итоговом заседании Госсовета
Владимир Путин обсудил с членами Госсовета вопросы подготовки кадров для экономики, уделив особое внимание теме модернизации системы образования в условиях... РИА Новости, 25.12.2025
россия
Новости
Путин: "Нельзя допустить ситуации, когда у нас будут интеллектуальные элиты и люди-автоматы"
Главные заявления Путина на Госсовете – про ИИ, кадры, образование и не только:
▪️Предложил создать ежегодный рейтинг 100 образовательных организаций с худшими результатами, чтобы им помочь.
▪️На рынке труда есть дефицит рабочей силы - на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий.
▪️Следующие 10-15 лет станут временем колоссальной технологической трансформации и развития ИИ.
▪️ИИ будет постепенно заменять работников начальных степеней, а также создавать новые вакансии, в том числе в инженерной сфере.
▪️Конкурентным преимуществом человека сегодня становится умение работать в команде.
▪️Новые технологии требуют пересмотра подготовки педагогических кадров.
Путин дал поручения по кадровой политике на итоговом заседании Госсовета
Путин призвал власти быть готовыми к изменениям в условиях развития ИИ
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с членами Госсовета вопросы подготовки кадров для экономики, уделив особое внимание теме модернизации системы образования в условиях развития искусственного интеллекта.
"Кадровые вопросы не только всеобъемлющие, они основные, можно сказать, на сегодняшний день фундаментальные для развития нашей страны", — сказал он.
Тема подготовки кадров касается каждого региона и каждой отрасли, добавил президент. При этом власти должны более активно и результативно отвечать на современные вызовы.
Путин поручил главам субъектов назначить отдельного помощника, который занимался бы решением кадровых вопросов. В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин определит ответственного за них члена правительства. В систему работы с регионами также встроятся администрация президента и Сбербанк.
Поскольку следующие десять-пятнадцать лет станут временем колоссальной технологической трансформации и развития искусственного интеллекта, Путин
призвал власти быть готовыми к системным изменениям, которые это несет. Важнейшей задачей станет поддержка умения людей мыслить самостоятельно.
"Нельзя допустить ситуации, когда у нас будут интеллектуальные элиты и люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать, это очень важная задача для системы образования", — подчеркнул он.
Для ее решения придется изменить всю парадигму образования, добавил Путин.
Он также указал на важность преодоления дисбалансов, сложившихся на рынке труда. Так, сегодня наблюдается дефицит рабочей силы: на одного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий. Тем не менее доля занятых среди экономически активного населения составила 97,8 процента, отметил глава государства.
Работа над поручениями по итогам заседания должна начаться к концу января.