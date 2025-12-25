Рейтинг@Mail.ru
14:09 25.12.2025 (обновлено: 16:32 25.12.2025)
Путин дал поручения по кадровой политике на итоговом заседании Госсовета
Президент Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров
Президент Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с членами Госсовета вопросы подготовки кадров для экономики, уделив особое внимание теме модернизации системы образования в условиях развития искусственного интеллекта.
"Кадровые вопросы не только всеобъемлющие, они основные, можно сказать, на сегодняшний день фундаментальные для развития нашей страны", — сказал он.
Тема подготовки кадров касается каждого региона и каждой отрасли, добавил президент. При этом власти должны более активно и результативно отвечать на современные вызовы.
Путин поручил главам субъектов назначить отдельного помощника, который занимался бы решением кадровых вопросов. В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин определит ответственного за них члена правительства. В систему работы с регионами также встроятся администрация президента и Сбербанк.
Поскольку следующие десять-пятнадцать лет станут временем колоссальной технологической трансформации и развития искусственного интеллекта, Путин призвал власти быть готовыми к системным изменениям, которые это несет. Важнейшей задачей станет поддержка умения людей мыслить самостоятельно.
"Нельзя допустить ситуации, когда у нас будут интеллектуальные элиты и люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать, это очень важная задача для системы образования", — подчеркнул он.
Эксперт рассказал, приведет ли внедрение ИИ к массовым сокращениям
23 ноября, 16:08
Эксперт рассказал, приведет ли внедрение ИИ к массовым сокращениям
23 ноября, 16:08
Для ее решения придется изменить всю парадигму образования, добавил Путин.
Он также указал на важность преодоления дисбалансов, сложившихся на рынке труда. Так, сегодня наблюдается дефицит рабочей силы: на одного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий. Тем не менее доля занятых среди экономически активного населения составила 97,8 процента, отметил глава государства.
Работа над поручениями по итогам заседания должна начаться к концу января.
Как встать на биржу труда в 2025 году: пошаговая инструкция
Вчера, 19:41
Как встать на биржу труда в 2025 году: пошаговая инструкция
Вчера, 19:41
 
Россия Владимир Путин Общество ИИ Искусственный интеллект (ИИ)
 
 
