Путин дал поручения по кадровой политике на итоговом заседании Госсовета

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с членами Госсовета вопросы подготовки кадров для экономики, уделив особое внимание теме модернизации системы образования в условиях развития искусственного интеллекта.

"Кадровые вопросы не только всеобъемлющие, они основные, можно сказать, на сегодняшний день фундаментальные для развития нашей страны", — сказал он.

Тема подготовки кадров касается каждого региона и каждой отрасли, добавил президент. При этом власти должны более активно и результативно отвечать на современные вызовы.

Путин поручил главам субъектов назначить отдельного помощника, который занимался бы решением кадровых вопросов. В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин определит ответственного за них члена правительства. В систему работы с регионами также встроятся администрация президента и Сбербанк.

Поскольку следующие десять-пятнадцать лет станут временем колоссальной технологической трансформации и развития искусственного интеллекта, Путин призвал власти быть готовыми к системным изменениям, которые это несет. Важнейшей задачей станет поддержка умения людей мыслить самостоятельно.

"Нельзя допустить ситуации, когда у нас будут интеллектуальные элиты и люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать, это очень важная задача для системы образования", — подчеркнул он.

Для ее решения придется изменить всю парадигму образования, добавил Путин.

Он также указал на важность преодоления дисбалансов, сложившихся на рынке труда. Так, сегодня наблюдается дефицит рабочей силы: на одного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий. Тем не менее доля занятых среди экономически активного населения составила 97,8 процента, отметил глава государства.