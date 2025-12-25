Принципы подготовки кадров меняются на фоне развития ИИ, заявил Путин

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Принципы подготовки специалистов и их роста меняются на фоне развития искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сами принципы подготовки специалистов и их последующего карьерного роста кардинально трансформируются (на фоне развития искусственного интеллекта - ред.)", - сказал российский лидер на заседании Государственного совета.