Путин рассказал о современных вызовах в кадровых вопросах

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские власти должны более активно и результативно отвечать на современные вызовы в вопросах кадров, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы должны еще более активно и результативно отвечать на сложнейшие современные вызовы (в вопросах кадров - ред.)", - сказал Путин на заседании Государственного совета.