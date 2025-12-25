https://ria.ru/20251225/putin-2064593253.html
Следующие 10-15 лет станут временем развития ИИ, заявил Путин
Следующие 10-15 лет станут временем развития ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 25.12.2025
Следующие 10-15 лет станут временем развития ИИ, заявил Путин
Следующие 10-15 лет станут временем колоссальной технологической трансформации и развития искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T14:08:00+03:00
2025-12-25T14:08:00+03:00
2025-12-25T14:18:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_0:178:3055:1896_1920x0_80_0_0_303f8a390b03f0f15e39d20dfd53509d.jpg
https://ria.ru/20251225/putin-2064597059.html
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_1bff50b027f548c5984210efebd0f6e8.jpg
владимир путин, россия, технологии
Следующие 10-15 лет станут временем развития ИИ, заявил Путин
Путин: следующие 10-15 лет станут временем технологической трансформации ИИ